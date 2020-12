Alta temporada da Azul terá voos para 113 destinos

As altas temperaturas do período mais quente do ano já estão sendo registradas em todas as partes do país e a Azul, atenta à demanda de lazer do verão, colocará em operação voos para 113 destinos ao longo da estação. As passagens para os voos, que seguirão os protocolos sanitários adotados pela empresa desde o início da pandemia, já estão disponíveis para compra em todos os canais oficiais da Azul.

Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE), os três principais centros de conexão da companhia no país, serão os aeroportos com o maior número de decolagens ao longo da alta temporada. Porto Seguro (BA), Maceió (AL) e Salvador (BA) se consolidam como as cidades que mais receberão voos da empresa entre dezembro e janeiro de 2021. A malha planejada para o verão reduz parte da oferta de assentos por viagens a negócios, que tradicionalmente diminuem neste período do ano, e amplia a capacidade de assentos destinados a voos em rotas de lazer.

“Vivemos um período de retomada gradual e responsável do turismo em todas as partes do país. Respeitando as regras ouro deste momento, as pessoas já podem aproveitar o verão para viajar com suas famílias, amigos e parentes e para conhecer paisagens belíssimas que temos no Brasil. Essa é uma oportunidade favorável para que os brasileiros conhecem mais e melhor os encantos de seu próprio país”, ressalta Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

Dentre os principais destaques na malha da alta temporada deste ano estão as ligações diretas de Porto Seguro para Vitória, Salvador, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Montes Claro, Porto Alegre, Curitiba, Santos Dumont, Congonhas e Goiânia. BH terá voos para Aracaju, Cabo Frio, João Pessoa e Foz do Iguaçu, que também contará com ligações sem escalas para Florianópolis. A Azul também inovará nesta alta temporada, oferecendo voos diretos do Sudeste do país para destinos como Parnaíba, paraíso do Kite-Surf, na Rota das Emoções, Canoa Quebrada e Jericoacora, operados pelos jatos Embraer E195 E2 e Airbus A320.

Outra cidade que receberá mais frequências diretas é Cuiabá. A capital mato-grossense terá voos da Azul para Curitiba, Londrina, Maringá, Presidente Prudente, Manaus, Palmas, Salvador e Recife. Já na capital pernambucana, a oferta de alta temporada terá ligações para Jericoacoara, Porto Alegre, Parnaíba, Palmas, Porto Velho, Uberlândia, Vitória e Goiânia. Por sua vez, a Azul irá operar voos para Natal, Recife e Salvador a partir da capital de Goiás. Tem ainda voos de Guarulhos para Natal, Salvador e Ilhéus, que também contará com frequências para Santos Dumont e Salvador.

Azul retoma voos seguindo regras sanitárias rígidas

Visando o bem-estar de Clientes e Tripulantes, a empresa adotou uma série de medidas de higiene e foi a primeira companhia do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo. Além disso, orienta a realizar o check-in pelo aplicativo e, para aqueles que precisam despachar a bagagem, sugere o uso das bancadas digitais de autoatendimento, em que o próprio Cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets. Para o embarque, a Azul lançou o Tapete Azul, tecnologia pioneira no mundo, que é composto por um conjunto de projetores e monitores que diminui o tempo de embarque em 25% e garante o distanciamento social.

A bordo das aeronaves, lenços umedecidos estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul e sachês de álcool em gel são distribuídos a todos os viajantes. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina vírus e bactérias em 99,99% dos casos.

Além disso, a empresa também adotou o sistema de raio ultravioleta da Honeywell para a limpeza do interior de suas aeronaves. O UV Treatment System é capaz de auxiliar a limpeza do interior de uma aeronave em menos de 10 minutos. A tecnologia representa uma camada a mais de segurança que será gradualmente introduzida na frota da Azul, a primeira empresa aérea da América Latina a trazer essa inovação.

Somando-se a isso e à limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pelas autoridades sanitárias. O serviço de bordo passou a ser realizado ao final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem, e o desembarque agora é realizado por fileiras, evitando as costumeiras aglomerações no corredor no momento de saída da aeronave.