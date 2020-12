Azul Conecta irá operar voos inéditos para nove destinos durante a temporada de verão

Empresa sub-regional da Azul ofertará frequências inéditas e exclusivas para Canela (RS), Torres (RS), Itanhaém (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ), Guarapari (ES) e Jericoacoara (CE), atendendo demanda de Clientes que quiserem chegar com conforto, agilidade e conveniência a alguns dos destinos mais procurados da alta estação

Chegar em um voo comercial regular à Canela (RS), Torres (RS), Itanhaém (SP), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ), Guarapari (ES) e Jericoacoara (CE) será um feito inédito em toda a história da aviação comercial do Brasil e exclusivo da Azul Conecta, a empresa sub-regional da Azul. Entre 14 de dezembro e 31 de janeiro de 2021, a companhia ofertará voos decolando de Porto Alegre, Santos Dumont, Congonhas, Belo Horizonte e Fortaleza para alguns dos principais destinos mais procurados pelos turistas durante a temporada de verão.

O projeto, batizado de “Verão Azul Conecta”, já virou até campanha de marketing, com o objetivo de incentivar os viajantes a trocarem a terra pelo ar. “Essa iniciativa pioneira e inovadora na aviação brasileira permitirá que muitas pessoas repensem em como otimizar ainda mais suas viagens a lazer para um fim de semana, feriado, férias e também para o travel office, aproveitando o home office em qualquer lugar. Sabemos que esses destinos são muito procurados pelas pessoas que querem curtir os dias de verão, por isso lançamos o ‘Verão Azul Conecta’, oferecendo voos de curta duração a partir de aeroportos de grande movimento. Só a Azul, com uma frota diversa, é capaz de resumir aquelas longas horas de estrada a alguns minutos a bordo dos confortáveis aviões da Azul Conecta”, destaca Daniel Bicudo, diretor de marketing da Azul.

As passagens para todos os voos da alta estação já estão à venda nos canais oficiais da Azul. Com capacidade para nove Clientes, as aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por cumprir todas as rotas, que, somadas, contarão com 38 voos diários.