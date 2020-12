Embraer entrega primeiro Praetor 600 à Flexjet, cliente frotista de lançamento dos jatos Praetor

A Embraer entregou o primeiro jato de uma frota de Praetor 600 para a Flexjet. A aeronave será utilizada na expansão das operações da empresa na Europa. A Flexjet é o cliente frotista de lançamento dos modelos Praetor, tendo recebido o primeiro Praetor 500 há menos de um ano, em dezembro de 2019. O negócio, avaliado em aproximadamente USD 1,4 bilhão, foi anunciado no NBAA-BACE 2019 e compreende uma frota de Praetor 600, Praetor 500 e Phenom 300.

“Estamos honrados em continuar a executar nosso compromisso com a Flexjet, nosso estimado parceiro de mais de 17 anos, com a entrega deste primeiro Praetor 600”, disse Michael Amalfitano, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “É um privilégio colaborar na introdução não só do jato supermédio mais disruptivo e tecnologicamente avançado do mundo, mas também na entrega do que há de última geração em aviação executiva aos proprietários de jatos Flexjet na Europa.”

“Passamos os últimos três anos fortalecendo os alicerces para nos tornarmos uma potência na aviação privada européia e estamos orgulhosos em superar as expectativas deste valioso mercado”, disse Michael Silvestro, CEO da Flexjet. “O Praetor 600, com sua tecnologia inigualável, conforto e líder da categoria em desempenho com alcance intercontinental, completa a frota que nos ajudará a atender todas as necessidades e desejos dos proprietários da Flexjet na Europa.”

A Embraer e a Flexjet formam uma longa parceria de sucesso. Em 2003, a Flight Options – que se fundiu com a Flexjet em 2015 – tornou-se o primeiro programa de propriedade compartilhada a introduzir o jato executivo Legacy em sua frota. Em 2010, eles introduziram o Phenom 300 e, em 2012, a empresa recebeu a 100a unidade produzida do Phenom 300. Em 2015, a Flexjet tornou-se a primeira empresa de propriedade compartilhada a oferecer o Legacy 500, recebendo mais tarde o milésimo jato executivo entregue pela Embraer, um Legacy 500, em 2016. O Legacy 450 então se juntou à frota de jatos Flexjet em 2016.

Com o compromisso da Embraer de melhorar continuamente cada um dos quatro jatos executivos do portfólio, líderes de categoria, recentes atualizações foram feitas nos Praetors, que incluem aprimoramentos na segurança da cabine – tornando padrão o filtro de ar HEPA, aprovação do uso do sistema de revestimento de limpeza MicroShield360™ e a certificação da nova porta elétrica do lavabo –, além da certificação do Sistema de Orientação por Visão Sintética, do inglês Synthetic Vision Guidance System (SVGS).