EmbraerX e Airservices Austrália lançam Conceito de Operação para Mobilidade Aérea Urbana

A EmbraerX, subsidiária para negócios disruptivos da Embraer, e a Airservices, provedora de serviços de navegação aérea civil da Austrália, desenvolveram um novo conceito de operações (CONOPS) para o mercado de táxi aéreo, também conhecido como Mobilidade Aérea Urbana (UAM, em inglês). A Eve Urban Air Mobility Solutions, novo spin-off da EmbraerX, será responsável pela parceria com a Airservices e pelo desenvolvimento de soluções de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (UATM, do inglês Urban Air Traffic Management).

A Austrália é um dos países que está se beneficiando dessa inovação revolucionária, atraindo o interesse e investimentos da indústria, em grande parte devido ao forte apoio do governo e ao histórico de líder mundial em segurança de voo. A criação do CONOPS auxiliará a introduzir e acelerar de forma segura o crescimento do mercado de UAM na Austrália.

“A criação do ecossistema de UAM requer soluções inovadoras, que também é um pilar fundamental da estratégia de crescimento da Embraer para os próximos anos, e a EmbraerX foi criada para atender a essa necessidade”, afirma Daniel Moczydlower, Presidente & CEO da EmbraerX. “Por meio dessa parceria, estamos avançando, de forma conjunta, para que a Austrália se torne um dos primeiros mercados de Mobilidade Aérea Urbana do mundo.”

O CONOPS explora conceitos novos e práticos para facilitar com segurança a introdução da indústria de taxi aéreo. Utilizando a cidade de Melbourne, na Austrália, como modelo, o CONOPS avalia como as soluções de gerenciamento do tráfego aéreo existentes podem inicialmente permitir operações de Mobilidade Aérea Urbana ao mesmo tempo em que se prepara para a escalada de operações por meio de novas tecnologias de gerenciamento de tráfego.

“Esta empolgante iniciativa combina a experiência da Airservices no gerenciamento do espaço aéreo nacional com a inovação técnica da Embraer”, disse Peter Curran, Diretor de Estratégia e Experiência do Cliente da Airservices. “Temos a responsabilidade de manter nossos céus seguros e estamos entusiasmados para potencializar nossa experiência e capacidade operacional no gerenciamento do espaço aéreo por meio da parceria com uma especialista em aviação global. Vamos desenvolver soluções inovadoras que garantam acesso seguro e equitativo ao espaço aéreo urbano para um amplo espectro de aeronaves, incluindo helicópteros convencionais, aeronaves de asa fixa e aeronaves eVTOL”.

O CONOPS aproveita a sofisticada tecnologia de simulação da Airservices para demonstrar como os táxis aéreos podem ser integrados com os usuários já existentes no espaço aéreo de alta complexidade de Melbourne. Este nível de simulação fornece uma base científica para o CONOPS.

David Rottblatt, Líder do Projeto de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano da EmbraerX e indicado para ser o futuro Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Eve afirma que “O CONOPS propõe um método seguro para permitir a expansão da indústria de UAM na Austrália. Seguindo este primeiro passo crítico, começaremos a reunir as opiniões de stakeholders da indústria e da comunidade para informar ainda mais como podemos cocriar este futuro empolgante”.